Машина разбилась о бетонное заграждение в Вайоцдзорской области

14 янв. 22:40

Два человека пострадали в ДТП в Вайоцдзорской области, об этом сообщает МЧС Армении.

В 16:11 в областной кризисный центр поступил сигнал об аварии на трассе М-2 в районе перекрестка в направлении города Джермук.

Оказалось, что на 154-м километре автодороги М-2 машина Mercedes из-за гололеда выехала за пределы проезжей части и ударилась о бетонное заграждение.

Пострадавшие пассажиры 1954 и 1959 года рождения выбрались из машины с помощью очевидцев, их госпитализировали в медцентр города Вайк, медики оценили их состояние как средней тяжести. Вскоре пациентов доставили в медцентр "Эребуни" в Ереване.