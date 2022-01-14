Brent поднялась выше $86

14 янв. 22:19

Мировые нефтяные цены сегодня вечером ускорили рост, так что Brent впервые с 27 октября оказалась дороже $86 за баррель, об этом говорят данные торгов.

На 21.10 мск цена фьючерсов с поставкой в марте на североморскую нефтяную смесь увеличивалась на 1,74%, достигая $85,94 за баррель, передает РИА Новости. Немного ранее их стоимость поднялась выше $86 впервые с конца октября, составив $86,09.

Фьючерсы с поставкой в феврале на легкую нефть WTI дорожали на 2,12%, увеличиваясь в цене до $83,86.

Недельный прирост стоимости нефти может достигуть 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно.