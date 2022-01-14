Названа дата переговоров спецпредставителей России и США по климату

14 янв. 21:57

Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев проведет переговоры с американским коллегой Джоном Керри 27 января в рамках Форума ведущих экономик мира. Об этом рассказал российский политик.

"У нас 27 января будет форум, на нем мы увидимся. А так мы в рабочем порядке файлами обмениваемся. По большей части, кстати, по его инициативе", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам Эдельгериева, участники Форума ведущих экономик мира обсудят ограничение выбросов метана и добычи угля. Мероприятие состоится по американской инициативе в онлайн-формате.