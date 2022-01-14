На мероприятия к столетию Расула Гамзатова потратят девять миллиардов

14 янв. 22:48

В Дагестане будет проведено 72 мероприятия к празднованию столетия поэта Расула Гамзатова на сумму свыше почти 9 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел совещание по вопросу реализации плана мероприятий – в него включены реконструкция и строительство различных объектов, а также проведение культурно-массовых мероприятий. Для рассмотрения возможностей финансирования план будет направлен в Правительство РФ, пока объем средств на реализацию плана составляет 8,8 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей - средства федерального бюджета, 2,9 млрд рублей - республиканского бюджета, 7 млн рублей - местного бюджета, 650 млн рублей - средства внебюджетного фонда", - цитирует собеседника ТАСС.

Известно, что в план включено проведение ремонта проспекта имени Расула Гамзатова в Махачкале, строительство школы в селе Арани Хунзахского района и проектирование двух объектов улично-дорожной сети.

На проведение запланированного власти Дагестана хотят запросить у федерального центра, еще 650 млн рублей.