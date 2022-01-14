Под Туапсе часть дороги обрушилась в реку

14 янв. 22:32

Дожди, обрушившиеся на Кубань, спровоцировали сход оползня рядом с аулом Большое Псеушхо, который повредил дорогу в село Георгиевское, - сообщили в районной администрации.

В реке Большое Псеушхо подмыло подпорную берегоукрепительную стенку, из-за чего обрушилось около 100 м участка дороги Георгиевское - Большое Псеушхо, еще на двух участках размыло покрытие, - передает портал Юга.ру.

Дорогу начало подмывать еще во время ливней в дни зимних каникул, а сильные дожди усугубили ситуацию, - рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Игорь Урбонавичус.

На поврежденном участке введено одностороннее движение. Сейчас там ведется подготовка к началу аварийно-восстановительных работ, - добавили в администрации района.