В России может появиться профессиональный праздник аниматоров

14 янв. 22:00

Российские мультипликаторы направили властям просьбу о введении в стране профессионального праздника - Дня аниматора, - сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" и председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева.

"Для того, чтобы ввести праздник День аниматора, о котором мы ранее попросили в связи с тем, что в этом году исполняется 110 лет российской анимации, нужно, чтобы отрасль 15 лет обладала Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)", - рассказала Слащева, передает РИА Новости.

ОКВЭД анимация получила впервые только в прошлом году, но ведь раньше она всегда была под киноотраслью, и это позволяет надеяться, что праздник появится раньше, чем через 15 лет.

"Так как есть поручение премьер-министра (о создании праздника), мы попытаемся обойти это условие", - резюмировала Слащева.