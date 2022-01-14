Цены на топливо в России берут новые высоты

14 янв. 21:44

В России дорожает автомобильное топливо – по итогам сегодняшних торгов биржевые цены на межсезонный и летний дизель обновили исторические максимумы, - следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена межсезонного дизеля выросла за день почти на 1% и составила 55,36 тыс рублей за т, превысив предыдущий ценовой рекорд для этого вида топлива в 54,99 тыс. рублей за т, достигнутый 12 ноября 2021 года. Летнее дизтопливо подорожало на 0,9%, до 54,11 тыс рублей за т, превысив прежний рекорд в 53,94 тыс. рублей за т, также установленный 12 ноября 2021 года, - передает ТАСС.

Подорожал и бензин - Аи-92 на 1,3%, до 52,54 тыс рублей за т, а его общий рост за неделю составил почти 5%. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,96%, до 55,3 тыс рублей за т, подорожав за неделю почти на 6%.

Стоимость зимнего дизеля увеличилась на 0,9%, до 65,17 тыс рублей за т, а сильнее всего за день подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 2,7%, до 32,67 тыс рублей за т, - говорится в сообщении.