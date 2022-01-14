Возможного вора, обокравшего храм, схватили на Ставрополье

14 янв. 21:20

Полицейские нашли мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из храма, в Благодарненском городском округе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился настоятель православного прихода.

Правоохранители выяснили, что вечером кто-то забрался на огороженную территорию прихода и украл из ящика для пожертвований деньги и серебряные ювелирные украшения, причинив ущерб на 14 тыс рублей.

Подозреваемого, которым оказался 34-летний местный житель, доставили в отдел, где он дал признательные показания.

"Гражданин пояснил, что часть денежных средств он потратил на собственные нужды, а ювелирные украшения собирался сдать в ломбард, но не успел", - уточнили в управлении.

Похищенные вещи изъяты, вскоре они вернутся в храм.

Открыто уголовное дело по п. "б" ч.2. ст. 158 УК РФ (кража).