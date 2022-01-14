Рубль, облигации и акции продолжают падение 

На время отыграв потери, сегодня российский рубль вновь подешевел, демонстрируя самое большое падение за последние 15 месяцев на фоне обострения напряженности между Москвой и Западом. Государственные облигации и акции также значительно утратили свои позиции. Reuters отмечает, что российская валюта, облигации и акции понесли потери заявления Москвы о том, что отказ Вашингтона исполнить ключевые требования в области безопасности заводит переговоры в тупик.

В 9:45 по Московскому времени рубль подешевел на 0,6%, зафиксировав значение на отметке 76,77 по отношению к доллару. В четверг российская валюта потеряла 2% своей стоимости. В паре с евро рубль также подешевел на 0,6% до 87,84. В четверг стоимость одного евро по отношению к российской валюте составила 85,23. Доходность 10-летних российских Облигаций федерального займа, которая обратно пропорциональна цене, выросла до 9,46% - подобный уровень в последний раз был зафиксирован в марте 2016 года.

”Причина обвала - распродажа облигаций нерезидентами страны, которые сокращают свою позиции в России из-за возросшего геополитического риска”, - считает Евгений Суворов, экономист из банка ”ЦентроКредит”. Рынок также отреагировал на интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, который ни подтвердил, ни опроверг возможность развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

Сейчас рублю оказывается поддержка за счет сильного положительного сальдо счета текущих операций и высокой ключевой ставки. С 2014 года Россия находятся под финансовыми и экономическими санкциями, связанными с присоединением Крыма в 2014 году. ”Мы считаем, что российская экономика лучше подготовлена к санкционным ограничениям, чем в 2014 году”, - написал Morgan Stanley в примечании для клиентов, добавив, что курс обмена валют и доверие инвесторов по-прежнему представляют риск.

Рубль находится под давлением с октября прошлого года, когда западные страны начали выражать свою обеспокоенность "в связи с наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной". Москва заявила, что имеет право перемещать военных по собственной территории по своему усмотрению.

После кратковременного восстановления российские фондовые индексы вновь упали. ”Иностранные продажи продолжились после открытия Лондонской биржи. Рынок ориентируется исключительно на геополитическую напряженность и переговоры между Россией и западными партнерами”, - говорит Карен Исаджанян, главный трейдер из Инвестиционного Банка Синара.

Деноминированный в долларах индекс РТС упал на 2,3% до 1 481,9 пунктов, достигнув самого низкого уровня с апреля (1476,55). Рублевый индекс MOEX потерял 1,6% и составил 3614,1 пункта. Акции крупнейшего кредитора, Сбербанка, также упали на 4,4% до 260,6 рублей ($3,41) - самого низкого показателя с начала 2021 года.

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Между тем, как заявил РБК глава Минфина Антон Силуанов, пик инфляции в России пройден, при этом бюджетная политика уже приведена в соответствии с "нормальными уровнями", а ЦБ повышает ставку. По словам министра, РФ выдержит возможные санкции США на вторичный рынок госдолга за счет внутреннего спроса. Федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом, надеется Силуанов.