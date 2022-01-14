Кабардино-балкарские медики продолжат получать "коронавирусные" надбавки

14 янв. 20:48

В Кабардино-Балкарии (КБР) на полгода продлили дополнительных выплат из регионального бюджета медикам госпиталей особо опасных инфекций, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Указом главы КБР Казбека Кокова стимулирующие выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, на базе которых развернуты госпитали особо опасных инфекций, продлены до 30 июня 2022 года. Соответствующий документ вступил в силу с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Кабардино-Балкария одной из первых начала осуществлять дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему персоналу госпиталей особо опасных инфекций, несмотря на аналогичные выплаты из федерального бюджета.