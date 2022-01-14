Водитель Subaru погиб в автоаварии в Алматы

14 янв. 20:46

Смертельное ДТП случилось сегодня в Алматы, об этом пишут СМИ.

Авария произошла в Жетысуском районе, передает Sputnik Казахстан. Как рассказали сами водители и очевидцы, МАЗ, перевозивший контейнер, выехал на Северное кольцо, по которому в этот момент на высокой скорости ехал Subaru. Его водитель попытался избежать столкновения, но не смог и на полном ходу врезался в кабину грузовика, задев стоявший на дороге Mercedes.

Кузов Subaru в результате оказался искорежен, водитель 1999 года рождения умер на месте.

На месте аварии действуют сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства трагедии.