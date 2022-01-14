Пятибалльное землетрясение потрясло таджико-афганскую границу

14 янв. 20:35

Сейсмологи зафиксировали сегодня вечером сильное землетрясение на границе Таджикитсана и Афганистана, магнитуда которого составляла 5,5, - сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 16:13 по времени UTC (19:13 мск) в горах Гиндукуша, большая часть которых находится на территории Афганистана. Эпицентр землетрясения располагался в 25 км к юго-западу от населенного пункта Ишкашим в Таджикистане, а его очаг залегал на глубине 100 км, - передает РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.