Полузащитник сборной Турции близок к переходу в ЦСКА

14 янв. 20:27

Московский футбольный клуб ЦСКА достиг договоренности о переходе полузащитника французского "Лилля" и сборной Турции Юсуфа Языджи. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Красно-синие арендуют 24-летнего хавбека до конца текущего сезона с опцией выкупа за 12 млн евро. Выкуп станет обязательным при достижении определенных условий.

Полузащитник уже прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА, передает Чемпионат.com.

Напомним, в текущем сезоне Языджи провел за "Лилль" 21 матч во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.