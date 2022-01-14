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Республиканцы вслед за демократами предложили санкции против Путина

Республиканцы вслед за демократами предложили санкции против Путина

Сенатор от Республиканской партии Марк Рубио представил еще один законопроект о санкциях против президента России Владимира Путина.

В заявлении политик уточняет, что рестрикции будут направлены против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения", передает "Интерфакс".

Кроме того, Рубио предлагает ввести ограничения в отношении премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Республиканец призвал коллег принять законопроект, "пока не стало слишком поздно".

Напомним, ранее на этой неделе демократы также представили законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, он тоже предполагает санкции против первых лиц государства, включая Владимира Путина.

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