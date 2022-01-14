Кубань ждет поставок "молодежной" антикоронавирусной вакцины

14 янв. 20:13

Краснодарский край готов сразу же начать вакцинацию подростков после получения вакцины "Спутник М", поставки которой ожидаются со дня на день, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Вакцинировать детей важно, чтобы обезопасить их от тяжелого течения болезни. Прививать юных жителей Кубани в возрасте от 12 до 17 лет будут в два этапа вакциной "Спутник М", - заявил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, передает "Интерфакс".

Вакцинацию подростков проведут на добровольной основе и только с письменного согласия родителей, а порядок вакцинации и прививочные пункты определят сразу после начала поставок вакцины, - добавил министр.