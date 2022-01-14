Мурашко перечислил симптомы "омикрона"

14 янв. 20:09

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал основные симптомы, которые испытывают заболевшие новым штаммом коронавируса "омикрон".

По его словам, большая часть инфицированных этим вариантом, причем как в РФ, так и за границей, жалуются на головную боль, насморк, заложенный нос, а также чихание, першение в горле и усталость.

"Часто, в том числе и пациенты, отмечают такое легкое состояние - специалисты его называют иногда "продромальным" таким - яркой клиники нет, но вот чувство - как будто бы человек заболевает", - приводит слова министра ТАСС.

Мурашко уточнил, что подобное состояние чаще испытывают те, у кого уже есть иммунитет, так что они переживают заболевание в легкой форме.