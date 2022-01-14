Похитителя овец поймали в Карачаево-Черкесии

14 янв. 19:58

Житель поселка Октябрьский стал фигурантом уголовного дела о краже овец, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Накануне полицейские обнаружили кражу трех овец с фермы в поселке Ударный. В результате животноводческое хозяйство понесло ущерб на сумму порядка 43 тыс рублей.

Участковые задержали подозреваемого, им оказался 29-летний житель Октябрьского, который уже дал признательные показания.

Овец, по словам мужчины, он увез с выпаса в своем автомобиле.

"После, находясь в своем домовладении, животных разделал и продал мясо. Вырученные в продажи деньги потратил на собственные нужды", - отметили в полиции.