Зеленский предложил Байдену провести онлайн-встречу с Путиным

14 янв. 19:50

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак во время дискуссии в Атлантическом совете.

Он отметил, что США уже высказали заинтересованность, в настоящее время украинская сторона по-прежнему ждет ответа от России.

По мнению Ермака, такой возможный трехсторонний формат переговоров является потенциальной платформой для обсуждения темы Донбасса, передает ТАСС.