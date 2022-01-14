"Омикрон" вызывает серьезные осложнения - Минздрав

14 янв. 19:32

Несмотря на то, что большинство пациентов с ковидом сейчас проходят лечение амбулаторно, это не означает, что заболевание проходит бесследно, - сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Большинство пациентов сегодня получают лечение амбулаторно, порядка 80% пациентов находятся в домашних условиях, принимая терапию", - рассказал он, передает ТАСС.

Также коронавирус вызывает множество осложнений, и "омикрон" - не исключение: развитие серьезных осложнений возможно спустя три-четыре дня после заражения им, - отметил министр.

Настораживает и то, что коронавирус серьезно "помолодел" - доля детей среди общего количества заболевших коронавирусом в России составляет 15%.

"Среди вообще заболевших 15% - это дети, и особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет. Поэтому вакцинированная мама, кормящая мама, она тем самым передает уже защитные силы, антитела проходят через грудное молоко и тем самым ребенок становится также защищенным, и близкий контакт матери и ребенка становится более безопасным", - добавил он.