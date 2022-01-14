Зась: говорить о нормализации ситуации в Казахстане еще рано, но...

14 янв. 19:37

Ситуация в Казахстане пока не нормализовалась, однако перелом уже наступил, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью программе Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".

Он напомнил, что режим чрезвычайного положения отменен уже в пяти регионах, завтра он перестанет действовать еще в ряде регионов.

Генсек ОДКБ уточнил, что ограничительные меры смягчаются постепенно, Казахстан возвращается к "нормальной жизни".

"Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована - нет, наверное, будет преждевременным", - отметил Зась.