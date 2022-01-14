Пятая часть январской нормы осадков выпала за сутки в Москве

14 янв. 19:21

За сутки снегопада в Москве прирост осадков составил 9 мм. Об этом рассказали в городском метеобюро.

Синоптик уточнил, что такие данные были получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ к 18:00 мск. Речь идет о порядка 21% месячной нормы для января, передает "Интерфакс".

Норма осадков для первого месяца года в столице - 42 мм.

Ночью и завтра днем в столичном регионе продолжится снегопад, он будет умеренным, временами может налетать метель, порывы ветра будут достигать до 18 м/с.

Температура воздуха будет находится в промежутке от минус 1 до минус 3 градусов.