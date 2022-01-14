Снегопад отменил междугородние автобусные рейсы в Волгоградской области

14 янв. 19:13

Снегопад и сильный ветер стали причиной отмены движения рейсовых автобусов в Волгоградской области, - сообщили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

"В Волгоградской области в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение автобусов по межмуниципальным направлениям. ...Пригородные автобусы сегодня продолжат работу, чтобы граждане смогли добраться с работы домой", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По области в ночь на 15 января ожидаются обильные осадки в виде снега и усилением порывов ветра до 25-31 м/с, накануне снег привел к возникновению десятибалльных пробок - затруднение в движении наблюдалось по всем основным магистралям города.