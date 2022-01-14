Попова: человек заразен уже в первые сутки после контакта с "омикроном"

14 янв. 18:59

Человек, встретившийся с новым штаммом Covid-19 "омикрон", будет заразен уже в первые сутки, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, "омикрон" стремительно, быстрее, чем его предшественники, размножается на слизистой оболочке носа и горла. "Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается", - цитирует главного санитарного врача РИА Новости.

"Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки - до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо", - пояснила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, именно с этой особенностью связан высокий риск широкого распространения штамма "омикрон".