Молодой житель Кизляра просто так повредил чужой автомобиль

Молодой человек, подозреваемый в умышленной порче имущества, задержан в Кизляре. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.
В дежурную часть поступило заявление от 32-летнего местного жителя, который рассказал, что кто-то повредил принадлежащий ему автомобиль, когда тот был припаркован во дворе его дома. Эксперты установили, что материальный ущерб составил порядка 50 тыс рублей.
В рамках оперативных мероприятий был задержан подозреваемый - 20-летний молодой человек.
"Установлено, что злоумышленник беспричинно повредил автомобиль", - пояснили в полиции.
По факту собран материал для вынесения процессуального решения. Реализуются следственные действия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.