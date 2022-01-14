Молодой житель Кизляра просто так повредил чужой автомобиль

14 янв. 18:46

Молодой человек, подозреваемый в умышленной порче имущества, задержан в Кизляре. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В дежурную часть поступило заявление от 32-летнего местного жителя, который рассказал, что кто-то повредил принадлежащий ему автомобиль, когда тот был припаркован во дворе его дома. Эксперты установили, что материальный ущерб составил порядка 50 тыс рублей.

В рамках оперативных мероприятий был задержан подозреваемый - 20-летний молодой человек.

"Установлено, что злоумышленник беспричинно повредил автомобиль", - пояснили в полиции.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения. Реализуются следственные действия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.