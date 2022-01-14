МИД Франции считает бессмысленным продолжение переговоров по СВПД

14 янв. 18:31

Дальнейшее продолжение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет смысла, если нет перспективы прогресса в ближайшее время, - заявил сегодня по итогам двухдневной встречи глав МИД ЕС во французском Бресте министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Не о чем больше вести переговоры, если ничего не происходит. Ни чтобы предотвратить доступ Ирана к ядерному оружию, ни чтобы Иран смог получить пользу от снятия санкций. Если не будет ускорения прогресса, не будет и снятия санкций", - сказал Ле Дриан, передает ТАСС.