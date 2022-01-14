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МИД Франции считает бессмысленным продолжение переговоров по СВПД

МИД Франции считает бессмысленным продолжение переговоров по СВПД

Дальнейшее продолжение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет смысла, если нет перспективы прогресса в ближайшее время, - заявил сегодня по итогам двухдневной встречи глав МИД ЕС во французском Бресте министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Не о чем больше вести переговоры, если ничего не происходит. Ни чтобы предотвратить доступ Ирана к ядерному оружию, ни чтобы Иран смог получить пользу от снятия санкций. Если не будет ускорения прогресса, не будет и снятия санкций", - сказал Ле Дриан, передает ТАСС.

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