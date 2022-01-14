Жесткие ограничения по коронавирусу продлили до весны на Кубани

14 янв. 18:23

Режим повышенной готовности на Кубани останется в силе до 1 марта 2022 года, такое постановление издал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как говорится на сайте краевой администрации, до весны сохраняются все действующие на сегодня ограничения.

Это означает, что посещение ряда мероприятий и объектов совершеннолетними возможно только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также справки о медотводе.

Данное правило распространяется на деловые, досуговые, развлекательные, культурные, просветительские и подобные мероприятия (в том числе кинотеатры и театры); официальные спортивные мероприятия, профессиональные турниры по командным игровым видам спорта; бассейны, тренажерные и залы, фитнес-центры; точки общепита (кафе, рестораны, бары и т. д.); предприятия бытовых услуг, ТРЦ и МФЦ; магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, продуктами и аптек.

Те же самые документы нужны для посещения административных зданий госслужащими всех министерств и ведомств Кубани.