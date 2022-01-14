Армения и Турция продвигаются малыми шагами от простого к сложному

Сегодня замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел раздельные встречи с прибывшими в Москву спецпредставителями Армении и Турции по вопросам нормализации двусторонних отношений Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем. Между армянским и турецким спецпредставителями также состоялся прямой контакт. Со Смоленской площади сообщили, что стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь "малыми шагами" от простого к сложному. Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона.

Жители отдаленной армянской деревни Маргара, проживающие рядом с турецкой границей, поделились ожиданиями от переговоров по нормализации отношений между Арменией и Турцией с корреспондентом Bloomberg.

См. также Лучи надежды в отношениях Турции и Армении.

Полторы тысячи проживающих в деревне армян отделены от Турции узким мостом через реку Араз, который десятилетиями был обнесен забором из колючей проволоки, за исключением короткого периода после распада Советского Союза в 1991 году. Новая попытка сторон положить конец более чем вековой вражде и открыть границу вызвала у жителей смешанные чувства.

"Это положительный момент, мы не можем вечно находиться в изоляции", - сказала 59-летняя Арусяк Мурадян, директор местной школы ладелица деревенского магазина, 41-летняя Анаит Сагателян, в свою очередь, высказалась против открытия границы: "Люди говорят, что это будет хорошо для торговли, но я в это не верю".

Джамбул Гаспарян, 60-летний житель Маргары говорит так: "Нам не нравится идея открытия границы, но это подстегнет торговлю, и от этого выиграют простые люди".

Катализатором попытки установить дипломатические отношения стало поражение Армении в Карабахской войне 2020 года с Азербайджаном. Турция, которая закрыла границу в 1993 году в знак солидарности с Азербайджаном, оказала своему союзнику поддержку во время войны. В Анкаре теперь утверждают, что в результате победы Баку Карабахский конфликт перестал быть препятствием для переговоров с Арменией.

Соглашение об укреплении связей и открытии границ помогло бы укрепить стабильность на Южном Кавказе, где проходят трубопроводы, по которым нефть и газ поступают с Каспия и Центральной Азии в Европу. Здесь также может пройти транспортный коридор для доставки грузов между Европой и Китаем.

События в Османской империи 1915 года на повестке дня не стоят. Признание "геноцида" никогда не было основой для нормализации отношений с Турцией в качестве предварительного условия", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 24 декабря.

Армения ожидает, что организованные в России переговоры положат начало диалогу с Турцией, который приведет к восстановлению дипломатических отношений и открытию границы между странами, заявил накануне пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Между тем, Анкара и Ереван пытались помириться и раньше. Попытка "футбольной дипломатии" в 2009 году, когда Армения и Турция играли друг с другом в отборочном матче чемпионата мира по футболу, дала повод президенту Турции отправиться в Ереван с целью посмотреть матч вместе со своим армянским коллегой, который позже совершил ответный визит в Турцию. Но процесс заглох в 2010 году, поскольку стороны не ратифицировали протоколы по установлению дипотношений и открытию границы.

Не имеющая выхода к морю Армения занимается налаживанием отношений со своим соседом, чтобы преодолеть изоляцию, угрожающую экономическому восстановлению страны после пандемии коронавируса, сказал директор ереванского Центра региональных исследований Ричард Гирагосян. "Это также связано с новой послевоенной реальностью и процессом восстановления региональных торговых и транспортных связей на Кавказе", - добавил эксперт.

Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не получит "значительных политических очков или экономических выгод от этой инициативы в краткосрочной перспективе", успешный процесс упростит доступ Турции к рынкам Центральной Азии и подстегнет региональную торговлю и инвестиции, считает директор консалтинговой компании Eurasia Group по вопросам Европы Эмре Пекер.