В Узбекистане будут тестировать на коронавирус всех прилетающих в страну

14 янв. 18:12

Уже с завтрашнего дня, 15 января, во всех аэропортах Узбекистана вводится обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 для прилетающих, - сообщили в Uzbekistan Airports.

"В залах прилета всех международных аэропортов Узбекистана будут открыты пункты экспресс-тестирования. Все прибывающие граждане в обязательном порядке будут проходить его. Стоимость за сдачу теста установлена в сумме $5 в сумовом эквиваленте по курсу Центрального банка. Студентам при предъявлении студенческого билета предоставляется скидка 50%. Люди с инвалидностью I и II группы сдают тесты бесплатно. Детям до двух лет сдавать тест на ковид не нужно", – отметили в компании, передает Podrobno.uz.

Известно, что тесты будет проводить Центральная лаборатория Государственного таможенного комитета. Для их проведения во всех аэропортах оборудованы специальные зоны, установлены тензобарьеры, имеются терминалы для приема оплаты по картам, банкоматы для снятия наличных и пункты обмена валюты, - поведал первый заместитель председателя правления Uzbekistan Airports Жавлон Умарходжаев.