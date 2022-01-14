Поликлиники Москвы усиливают работу из-за распространения омикрон-штамма

14 янв. 18:04

Московские поликлиники перешли на усиленный режим работы из-за распространения омикрон-штамма коронавируса COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в связи с приходом в столицу "омикрона" ожидается значительное увеличение числа заболевших. "Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник - в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ", - пояснила заммэра.

Она также сообщила о расширении спектра доступных диагностических возможностей в поликлиниках. "Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования - например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие", - цитирует Ракову РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 320 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 10 747 125 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 075 669 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 902 438 жителей столицы, умерли - 37 739.