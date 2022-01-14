В МИД РФ рассказали о встрече спецпредставителей Турции и Армении

14 янв. 17:39

Министерство иностранных дел России распространило комментарий по прошедшей сегодня в Москве первой встрече спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений. Он опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко отдельно встретился с прибывшими в Москву спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном и Турции Сердаром Кылычем.

Кроме того, армянский и турецкий дипломаты осуществили и прямой контакт.

"Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь "малыми шагами" от простого к сложному", - пояснили в министерстве.

Кроме того, была достигнута договоренность о "продолжении поиска точек соприкосновения" на благо народов обеих стран, а также для стабильности и экономического процветания всего региона.