Силуанов: российская экономика выдержит натиск западных санкций

14 янв. 17:33

Экономика России сможет выстоять в случае введения обсуждаемых сейчас на Западе ограничений, - заявил сегодня в рамках Гайдаровского форума глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. В целом мы выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело", - подчеркнул министр, передает ТАСС.

Также глава Минфина заверил, что все запланированные в текущем году меры социальной поддержки граждан государством будут выполнены.

Напомним, группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины, который включает в себя, помимо санкций против первых лиц российского государства, ограничительные меры в отношении газопровода "Северный поток - 2".