Селянин убил брата металлическим ведром в Армении

Житель села Кош Арагацотнской области подозревается в убийстве 37-летнего брата, такое сообщение распространил Следственный комитет Армении.
Преступление было совершено 12 января: в этот день в одном из домов нашли тело хозяина с многочисленными следами насилия.
По предварительным сведениям, в ночь на среду между 37-летним мужчиной и его братом вспыхнула бытовая ссора, переросшая в драку, передает Sputnik Армения.
Во время потасовки агрессор нанес 37-летнему брату множество ударов, в том числе с использованием металлического ведра. От полученных травм пострадавший умер.
Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.