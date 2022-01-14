Селянин убил брата металлическим ведром в Армении

14 янв. 17:18

Житель села Кош Арагацотнской области подозревается в убийстве 37-летнего брата, такое сообщение распространил Следственный комитет Армении.

Преступление было совершено 12 января: в этот день в одном из домов нашли тело хозяина с многочисленными следами насилия.

По предварительным сведениям, в ночь на среду между 37-летним мужчиной и его братом вспыхнула бытовая ссора, переросшая в драку, передает Sputnik Армения.

Во время потасовки агрессор нанес 37-летнему брату множество ударов, в том числе с использованием металлического ведра. От полученных травм пострадавший умер.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.