Украина и НАТО усилят сотрудничество в сфере кибербезопасности

14 янв. 17:14

В ближайшие дни Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией НАТО о вредоносных программах. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Он напомнил, что НАТО на протяжении многих лет активно сотрудничала с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту.

"Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибератаке. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. Сильная политическая и практическая поддержка НАТО Украине будет продолжаться", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек НАТО также сообщил, что "решительно осуждает кибератаку, совершенную на правительство Украины".

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 января ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования Украины, подверглись хакерской атаке.