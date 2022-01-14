У Хабиба Нурмагомедова диагностировали COVID-19

14 янв. 17:01

У бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова выявили коронавирус COVID-19.

В настоящее время экс-чемпион мира находится на самоизоляции в Сингапуре, куда он прибыл ранее на турнир по смешанным единоборствам, передает ТАСС.

Сообщается, что Хабиб сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого спортсмен ушел на самоизоляцию в одной из гостиниц Сингапура.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов впервые заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 у него не диагностировали.