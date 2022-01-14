На Ставрополье будут судить местного жителя, отравившего грибами соседей

14 янв. 16:46

В Ставропольском крае предстанет перед судом местный житель, отравивший своих соседей грибами. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Случай произошел 20 октября 2021 года вблизи поселка Заря Левокумского округа.

Следствие полагает, что 73-летний мужчина угостил собранными грибами мать и дочь, живших по соседству. После употребления грибов в пищу их госпитализировали с признаками отравления.

Врачи боролись за их жизни, однако 17-летнюю девушку спасти не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, передает "Победа26".