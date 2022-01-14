В Минфине считают, что Россия прошла пик инфляции

14 янв. 16:46

Пик инфляции в России пройден заявил в пятницу глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

"Инфляция - это одна из тех проблем, которые мы получили с прошлого года... Причины в конечном счете - это всегда монетарные факторы, и монетарные факторы были вызваны тем, что мы стремились поддержать граждан, экономику в условиях, когда вводились ограничительные меры. Сработало? Сработало. Но последствия мы видим - инфляция", - указал Силуанов.

По его словам, пик инфляции пройден. "Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение", - отметил глава Минфина.

Бюджетная политика страны приведена в соответствии с "нормальными уровнями", добавил Силуанов. "Денежные власти сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление", - сообщил он.

В 2021 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 8,39% против 4,9% годом ранее.