Россияне встретили Новый год в Ереване, Баку и Ташкенте

14 янв. 16:34

Ереван и Баку стали одними из самых популярных направлений для граждан России в период новогодних праздников.

В тройке лидеров маршрутов россиян во время зимних каникул Ереван занял первое место (6,1% доли пассажиров), а Баку – третье (4,2%). Между ними расположился Кишинев (5%). Далее в рейтинге идут Стамбул, Минск и Бишкек.

В списке популярных маршрутов граждан России Ташкент оказался на седьмой строчке (2,6%). Замкнули рейтинг рейсы в Ош, Гюмри и Дубай, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на портал Туту.ру.

Отмечается, что рост среднего чека за перелет из Москвы в Ташкент, Минск, Ош, Гюмри и Дубай составил от 22% до 34%, а в Ереван — 43%.