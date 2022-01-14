Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси

14 янв. 16:25

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Беларуси.

"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в указе президента, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от этой должности Евгения Лукьянова, который занимал ее с марта 2021 года.

Накануне сообщалось, что кандидатура Бориса Грызлова на должность посла РФ в республике согласована в министерстве иностранных дел Беларуси.