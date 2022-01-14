Северный Кавказ остается аутсайдером по уровню коллективного иммунитета в России

В Минздраве рассказали о ситуации с коллективным иммунитетом в регионах.
Самый высокий коллективный иммунитет к коронавирусу наблюдается на Чукотке - почти 100%, следом идет Белгородская область - более 90% и Мурманская область - около 90%, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.
Напомним, в Белгородской области доля вакцинированного населения составляет 71,2%, на Чукотке - 71,1%, в Мурманской области - 67,1%.
Хуже всего с коллективным иммунитетом в республиках Северного Кавказа.
Пятерку аутсайдеров открывает по уровню иммунизации населения открывает Ставропольский край - доля привитых 41,7%, следом идут Адыгея - 39,6%, Карачаево-Черкесия - 35%, Кабардино-Балкария - 29,8% и Дагестан, где вакцинировано всего 26,3% населения.
Средний уровень коллективного иммунитета в России на сегодняшний день составляет 63,2%.