Собянин предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве

14 янв. 16:12

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного департамента на Варшавском шоссе в Москве, что 15 января количество выявленных в городе случаев коронавируса COVID-19 за сутки может составить около 6-7 тыс.

"Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни - вчера и сегодня", - поведал градоначальник.

Он предположил, что на следующей неделе этот рост продолжится". "Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься", - цитирует Собянина РИА Новости.

По его словам, это в первую очередь касается людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 320 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 10 747 125 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 075 669 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 902 438 жителей столицы, умерли - 37 739.