Столтенберг: Грузия и Украина войдут в НАТО, но сроки пока не определены

14 янв. 16:11

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о приеме Грузии и Украины, однако сроки в настоящее время не установлены.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг в интервью изданию La Repubblica.

Он считает, что Украина сейчас имеет гораздо выше обороноспособность, чем в 2014 год. Генсек напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на НАТО. "Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что решение о вступлении НАТО является вопросом Украины и 30 стран-участников Альянса.