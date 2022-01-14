Свыше 40% секвентированных проб в Москве приходится на "омикрон"

14 янв. 15:56

В Москве доля омикрон-штамма превысила 40% в общей картине заражения, заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу.

В рамках проверки проб пациентов, уже заразившихся коронавирусом, с 20 декабря по 13 января было выявлено 729 образцов с омикрон-штаммом.

"Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года", - отметили в пресс-службе.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, значительного роста заболеваемости стоит ожидать 17-20 января.

Вице-премьер Татьяна Голикова 12 января говорила, что в России уже выявили 698 случаев заражения "омикроном", большинство в Москве. По ее прогнозам, столица примет на себя первый удар новой волны.