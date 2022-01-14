Лавров: в переговорах по СВПД есть прогресс

14 янв. 15:55

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе имеется прогресс.

"По иранской ядерной программе я бы все-таки занимал более реалистичную позицию. Там есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего между Ираном и США понять конкретные озабоченности, понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете. Это может быть только пакетное решение, как и сама ядерная сделка была пакетным решением", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр отметил, что Россия рассчитывает на достижение сделки. По его словам, необходимо, чтобы Тегеран начал сотрудничать с МАГАТЭ, а западные участники переговоров не создавали психологическое напряжение.