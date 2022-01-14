В Узбекистане невакцинированные работники будут отстранены после 20 января

14 янв. 15:45

Минздрав Узбекистана попросил бизнес обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса до 20 января, иначе и следует отстранить от работы.

"В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса, работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника от обязанностей. В связи с этим просим вас обеспечить вакцинацию ваших сотрудников от коронавируса до 20 января 2022 года, а также принять меры по недопущению на работу тех, кто не прошел вакцинацию без причины", – сообщает ведомство 14 января.

Требование не касается людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации.

Мобильные бригады по вакцинации могут быть направлены в организации, где необходимо привить более 20 сотрудников. Прививка от коронавируса бесплатна.