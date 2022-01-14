Анкара и Ереван дали оценку переговорам по нормализации отношений в Москве

14 янв. 15:44

В Москве прошла встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - замглавы парламента Армении Рубена Рубиняна и турецкого посла Сердара Кылыча.

Как заявили в министерстве иностранных дел Турции, мереговоры по нормализации отношений между государствами в Москве прошли в позитивной атмосфере.

"Встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере. Была достигнута договоренность продолжить контакты без предварительных условий. Место и дата второй встречи спецпредставителей будут определены по дипломатическим каналам", - сказано в сообщении пресс-службы.

В свою очередь, армянский МИД отметил, что на переговорах в Москве стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

"В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - сообщает пресс-служба МИД Армении.