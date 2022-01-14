Белорусские миротворцы ОДКБ прибыли на родину из Казахстана

14 янв. 15:33

Белорусский миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулся из Казахстана в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

"Доставка миротворцев осуществляется самолетами ВКС России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минобороны акцентировали внимание на том, что все поставленные задачи были успешно выполнены, вывод белорусских военнослужащих из Казахстана завершен.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады приобрели бесценный опыт участия в миротворческой миссии.