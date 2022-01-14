Россия в 2021 году заработала на экспорте электроэнергии свыше $1,1 млрд

14 янв. 15:07

За 11 месяцев 2021 года доходы России от экспорта электроэнергии составили $1,1 млрд, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Рекордные экспортные доходы зафиксированы в ноябре 2021 года - $162,3 млн, что в годовом выражении означает рост в 3,7 раза.

За январь - ноябрь 2021 года импортировано электроэнергии на сумму $23 млн, на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом в ноябре - на $1,4 млн, почти на 18% меньше, чем годом ранее.