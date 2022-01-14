В Грузии закроют на неопределенное время ночные клубы

14 янв. 14:57

Ночные клубы в Грузии прекращают работу на неопределенный срок. Об этом заявил руководитель объединения грузинских ночных клубов ACT4CULTURE Давид Лежава.

Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за распространения омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

По словам главы ACT4CULTURE, последние перед закрытием мероприятия в ночных клубах пройдут 14-15 января.

Лежава также сообщил, что дата возобновления работы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, передает "Грузия Online".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 320 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.

По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 984 802 случая заражения. Справились с болезнью 924 072 жителя страны, умерли - 14 395.