Путин встретится с Си Цзиньпином 4 февраля

14 янв. 14:55

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовим официальный российско-китайский саммит​​​. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля - в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", - приводит слова главы ведомства РИА Новости.

Лавров отметил, что на встрече лидеры двух государств охватят весь спектр отношений.

"Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие", - добавил он.