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Еще она страна одобрила "Спутник Лайт"

Еще она страна одобрила &quot;Спутник Лайт&quot;

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена в Бенине.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Бенин российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт". Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщили в РФПИ.

В настоящее время "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 30 странах.

Препарат, показавший высокую эффективность против различных штаммов коронавируса можно использовать самостоятельно или и в качестве бустерной инъекции.

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