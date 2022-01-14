Еще она страна одобрила "Спутник Лайт"

14 янв. 14:44

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена в Бенине.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Бенин российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт". Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщили в РФПИ.

В настоящее время "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 30 странах.

Препарат, показавший высокую эффективность против различных штаммов коронавируса можно использовать самостоятельно или и в качестве бустерной инъекции.